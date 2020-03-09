Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde meslek lisesi kurulacak” dedi.
Bakan Gül: Ceza ve infaz kurumlarında meslek lisesi kurulacak
09.03.2020 - 10:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde meslek lisesi kurulacak” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
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