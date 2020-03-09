MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
2 PKK/YPG'li terörist hudut karakoluna teslim oldu
09.03.2020 - 11:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu."
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
686784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686784.aspx
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