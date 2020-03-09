MSB: Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır.
MSB'den Batman'da düşen İHA ile ilgili açıklama
09.03.2020 - 14:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Batman,İHA,
686820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686820.aspx
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