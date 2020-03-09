MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
09.03.2020 - 15:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Etiketler : MSB,terörist,
686827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686827.aspx
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