Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.