Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis
09.03.2020 - 15:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı,hapis cezası,
686831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686831.aspx
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