FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
09.03.2020 - 22:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Etiketler : Osman Kavala,
686884 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686884.aspx
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