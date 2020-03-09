Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda PKK/KCK’nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen D.A.’nın Kocaeli’de olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. İzmit’te düzenlenen operasyonla yakalanan D.A., ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK’lı terörist Kocaeli’de yakalandı
09.03.2020 - 23:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Etiketler : PKK,
686895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686895.aspx
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