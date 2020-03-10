FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Metin Topuz hakkında FETÖ'den 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi
10.03.2020 - 11:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle, yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Metin Topuz,FETÖ,
687019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687019.aspx
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