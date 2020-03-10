Mahkeme, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkardı.
'MİT kumpasına' ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
10.03.2020 - 16:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.
Kaynak: AA
Etiketler : mit,kumpas,dava,
687106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687106.aspx
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