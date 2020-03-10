Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Josep Borrell Fontelles ile görüştü
10.03.2020 - 21:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,dışişleri bakanı,
687162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687162.aspx
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