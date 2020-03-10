Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakata ek protokolün uygulanması konusu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.