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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan tatil açıklaması
10.03.2020 - 23:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.”
Etiketler : Mill,i eğiyim bakanlığı,koronavirüs,
687173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687173.aspx
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