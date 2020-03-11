Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı."

Sağlık Bakanı Koca: "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir."

Sağlık Bakanı Koca: "Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.

Bakan Koca: "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım"

Bakan Koca: "Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı."

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir."

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