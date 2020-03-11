Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi
Sosyal medyadan endişeye düşürücü paylaşım yapanlar tespit edildi
11.03.2020 - 13:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi
Etiketler : Sosyal medya,
687265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687265.aspx
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