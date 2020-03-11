Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan’ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.