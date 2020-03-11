Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda korona virüsten korunmak için geçen hafta Cuma gününden itibaren tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etmişti. Grup toplantısı çıkışında da Erdoğan’ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koronavirüse karşı termal kameralı takip
11.03.2020 - 13:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında korona virüse karşı termal kamera ile takip edildiği görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,termal kameralı takip,
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