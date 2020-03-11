Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsün Türkiye’de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan, virüsle ilgili genel güvenliği, iç huzuru tehdit eden mahiyetteki yalan haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.