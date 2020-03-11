Sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsün Türkiye’de yoğun olduğu, ölümlere sebep olduğu yönünde ses kayıtları paylaşan, virüsle ilgili genel güvenliği, iç huzuru tehdit eden mahiyetteki yalan haber ve paylaşımlar yapan kişiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından korona ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
11.03.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden ‘korona virüs’ ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : provakasyon,soruşturma,
687316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687316.aspx
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