Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan ve ‘Ölüm Patroniçesi’ olarak bilinen Saide D., yargılandığı davada ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 30 yıl hapse çarptırılmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla Saide D.’nin tahliye edildiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzenlenen operasyonla yakalanan ‘Ölüm Patroniçesi” lakaplı çete lideri Saide D. ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü iddia edilen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıkmıştı. Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı tespit edilmişti.