Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 110 ülkeye sıçrayan koronavirüs, önceki gün ilk defa Türkiye’de de tespit edildi. Görülen vaka sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; hastanın durumunun iyi olduğunu ve telaş edilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan biri... Ateş ve öksürüğü başladığı anda tespit edildi. Evet doğru, artık vakamız var ancak bu koronavirüs artık Türkiye’de dolaşıyor anlamına gelmez. Dikkatli olalım.”

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapıldı. Üç bakan, düzenlenen basın toplantısında alınacak tedbirler ve izlenecek yol haritası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DURUM ÇOK CİDDİ

Bakan Koca “Salgının Avrupa’daki durumu bizi önceki akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir” dedi. İlaç stoklarına ilişkin soruya ise “Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde ‘vaka mı var’ denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda problem yok” cevabını verdi.

FIRSATÇILIĞA İZİN YOK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da “Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Maske ve dezenfektanda fahiş fiyat uygulandığı belirtiliyor. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik. 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldık. Fırsatçılara asla göz açtırmayacağız. 16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildi. Resmî duyuruları yapacağız” dedi.

SEZON NİSANDA BAŞLASIN

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye’ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Kruvaziyer gemilerinin karaya yanaşamamasına ilişkin soru üzerine Bakan Ersoy, bu durumun yolcu profiliyle ilgili olduğunu söyledi.