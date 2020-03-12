Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e birer tebrik mesajı gönderdi.