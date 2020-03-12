İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e birer tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı
12.03.2020 - 11:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,kurtuluş yıl dönümü,Erzurum,
687460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687460.aspx
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