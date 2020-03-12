TBMM’de korona virüsü nedeniyle alınan önlemler bugün de devam etti. Alınan önlemler kapsamında TBMM Genel Kurulu salonu ilaçlanarak dezenfekte edildi.
TBMM’de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
12.03.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
Etiketler : Türkiye Büyük Millet Meclisi,
687513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687513.aspx
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