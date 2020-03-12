Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır."

Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Kovid-19 salgını) Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz."

Sözcü Kalın: "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler."

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