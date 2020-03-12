Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.