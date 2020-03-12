Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sümen altı edilen dosyaları 'Türkiye Gazetesi' buldu

'HEPSİ BUNLARIN ORTAĞI'

Cem Küçük: 'Bizim gazeteyi ilk olarak tebrik etmek istiyorum. Bylock yazılımı Ahmet Taçyıldız finansa etti ile bugün yayınlanan haber çok önemli. Kullananlar hapiste, kurduran serbest diye vermiş. Bu bilgileri okudum. Geçmişe dönük İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düzenlediği iddianameler de var. Bence piramidin ucu göründü. Son derece enteresan şeyler çıkacak ve inkar edilemez boyutlara ulaşacak. Eğer FETÖ ile mücadele birinci öncelikse, kimsenin kendi FETÖ’cüsü olamayacağına göre kimse kimseyi korumayacağına göre bu FETÖ’cüleri deşifre etmek gerekir ve bunları ortaya çıkarmak gerekir. Atalay Candelen ve Ahmet Taçyıldız ve ailesi ile ilişki çok önemli. Bu işi mahkemede sorsan ve anlatsan kimse inkar edemez. TARKİM Havacılık FETÖ’nün havayolu şirketiydi. Bunun ortağı İbrahim Faruk Bayındır, Halil İbrahim Koca bir diğeri de Taçyıldız ailesi. Hepsi bunların ortağı. Herkese işlem yapılmış ama bunlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamış.'

Cem Küçük: 'Hepsi bunların ortağı'

Kullanan hapiste, kurduran serbest Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın, Emniyet’i dinleyen ve FETÖ’nün gizli haberleşme programını kuran ekibi fonladığı belirtiliyor. FETÖ şirketi Datalink’in kurulumu için 500 bin TL veren Taçyıldız, şirketin kurucusu Veli Özdemir ile bağlantıyı bir çalışanının telefonundan kuruyordu.

'HEPSİ ÖNÜNE GELECEK'

Cem Küçük: ‘2011’den beri FETÖ'nün işlerini ilk günlerden beri yazanlardan biriyim. Er ya da geç Ahmet Taçyıldız yargı önüne çıkar. Ben bunu korurum .Devletimizin tepesinin kimseyi koruduğu yok. Bunlar yalan. Cumhurbaşkanımız adına konuşanlar var. Onlar belli. Onlar, Cumhurbaşkanı adına konuştuğunu iddia edenler, kim varsa bunlar onları koruyor. Cumhurbaşkanımız ya da diğerleri bunları biliyor. Hepsi önüne gelecek. Er ya da geç bu sorular sorulacak.