Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020 tarihinde imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
12.03.2020 - 22:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin,
687592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687592.aspx
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