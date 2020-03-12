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Adalet Bakanı Gül: 'Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık'
12.03.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : adalet bakanı,
687593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687593.aspx
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