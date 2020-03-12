Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugün Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan 'ByLock yazılımının finansörü Ahmet Taçyıldız'dı iddiası' başlıklı haberi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'BÜTÜN FETÖCÜLERE İŞLEM YAPILMIŞ AMA AHMET TAÇYILDIZ VE AİLESİNE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ'

Türkiye gazetesini tebrik eden Küçük, 'Bugünkü gazetede yayınlanan 'ByLock yazılımının finansörü Ahmet Taçyıldız'dı iddiası' başlıklı haberi ile bugün yayınlanan yazı çok önemli bir konu. 'ByLock Kullananlar hapiste, kurduran serbest' diye vermiş. Bu bilgileri okudum. Geçmişe dönük İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düzenlediği iddianameler de var. Bence piramidin ucu göründü. Son derece enteresan şeyler çıkacak ve inkar edilemez boyutlara ulaşacak. Eğer FETÖ ile mücadele birinci öncelikse, kimsenin kendi FETÖ’cüsü olamayacağına göre kimse kimseyi korumayacağına göre bu FETÖ’cüleri deşifre etmek gerekir ve bunları ortaya çıkarmak gerekir. FETÖ'cü hacker Atalay Candelen, Ahmet Taçyıldız ve ailesi ile ilişkisi çok önemli. Bu işi mahkemede sorsan ve anlatsan kimse inkar edemez. TARKİM Havacılık FETÖ’nün havayolu şirketiydi. Bunun ortağı İbrahim Faruk Bayındır, Halil İbrahim Koca bir diğeri de Taçyıldız ailesi. Hepsi bunların ortağı. Herkese işlem yapılmış ama bunlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamış.' açıklamasında bulundu.