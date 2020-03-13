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Tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu
13.03.2020 - 00:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : yurt dışına çıkış yasağı,
687602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687602.aspx
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