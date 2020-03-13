Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, 'Ahmet Taçyıldız'ın fetöyle irtibatı hakkında açıklamalarda bulunan Küçük, FETÖ dosyasını rüşvet vererek temizleyen Ahmet Taçyıldız Datalink şirketinin Florya Göktaş Plaza'da bulunan ofisinin kirasını ödüyordu, Yani ByLock'a finansörlük yapılıyordu. Bunların hepsi gerçek iddialar ve cevaplanması gereken iddialar. Buranın arkasında datalinks şirketi var ve Ahmet Taçyıldız'da kirasını ödüyordu. İlerde bunların hepsi masaya yatırır. Savcılık ve emmiyet bunun hesabını sorar. Yine bu işi birileri biz yaptık diye üzerine yatarlar. Dolayısıyla biz böyle şeyleri çok gördük. Bu işlerin para babası Ahmet Taçyıldız, Ali Akbulut bunun eniştesi, darbeden sonra kaçıyor 2 yıl Türkiye'ye gelmiyor. Tarkim'de ortak ve bunların hepsi somut iddia. Bir adamın yurt dışında olup olmadığını anlamazmısınız. HTS kayıtları bile bunu elevirir. Darbeden sonra neredeydin belli. Amerika'ya gittin 2017'nin sonuna kadar Türkiye'ye gelmiyor. Özgür isimli istihbarat polisine Eylül 2017'de pasaportunda sınırlama var mı? yokmu? diye bunu soruyor. Taçyıldız'ın dosyaları temizlenince Türkiye'ye geri geliyor. Bunu sorgulamak çok mu zor? Taçyıldız çıksın desin ki ben bu tarihlerde Türkiye'deyim desin. Bu konular hakkında hiç bir açıklama yapılmadı henüz bir ölüm sessizliği var.' dedi.

Ahmet Taçyıldız'a FETÖ'den neden işlem yapılmadı? Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Alper Altun ile TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Program'ında Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'yle finansal ilişkisini deşifre etti..

FETÖ'nün ByLock'una Ahmet Taçyıldız desteği Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Alper Altun ile TGRT Haber Gündem Özel Program'ında Ahmet Taçyıldız'ın FETÖ'yle finansal ilişkisini açıkladı.