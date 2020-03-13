Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve törene katılan protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis’e ilk bombanın düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’ân-ı kerim okundu ve dua edildi. Bazı gazi ve şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Şentop “15 Temmuz 2016’da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye’de 27 Mayıs 1960’tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz’da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası. Bu anıtın, hem kötü hatıraları hem de geleceğe yönelik olarak iddialarımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.