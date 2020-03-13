Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" dedi.
Bakan Kasapoğlu: Basketbol ve voleybolda da seyirci olmayacak
13.03.2020 - 11:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" dedi.
Kaynak: İHA/AA
Etiketler : Mehmet Muharrem Kasapoğlu,koronavirüs,seyircisiz maç,
687696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687696.aspx
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