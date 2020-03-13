Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.