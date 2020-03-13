Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
13.03.2020 - 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,terörist,PKK,
687756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687756.aspx
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