Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."
Bakan Kurum'dan 'koronavirüs tedbirleri' açıklaması
13.03.2020 - 17:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."
Kaynak: AA
Etiketler : Murat Kurum,koronavirüs tedbirleri,
687770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687770.aspx
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