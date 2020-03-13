Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Yeni tip koronavirüs tedbirleri) Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler."