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Bakan Selçuk açıkladı! Özel duruma sahip kamu çalışanlarına izin çıktı
13.03.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk :"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."
Etiketler : Bakan selçuk,kamu,izin,
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