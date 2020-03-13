Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu
13.03.2020 - 18:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç,Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç,Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacak." dedi.
Etiketler : koronavirüs,
687797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687797.aspx
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