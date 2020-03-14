Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk hastanın çevresinden karantina altındaki dört kişinin daha sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek toplam vaka sayısının beşe ulaştığını açıkladı. Koca, alınan tedbirlerle virüsün önünü keseceklerine inandığını söyledi.

184 SABİM HATTI HİZMETTE

Bu süreçte tedirgin olmamak gerektiğini belirten Koca, sağduyulu ve rasyonel olmak gerektiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni alınan tedbirleri kamuoyu ile paylaşan Koca, “Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımızın rapor süresi dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesiyle ilgili Aile ve Çalışma Bakanlığı ile de bu konuyla ilgili olarak görüştük. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bakanlık bunu devreye sokmuş olacak. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bugün bu anlamda bir genelge de yayımlanmış oldu. Mart ve nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı, kongre ve konferans gibi etkinlikleri geçici bir süreyle ertelemiş oluyoruz. Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı’nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına gitmeden yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndan da bir karar bugün (dün) çıkmış oldu’’ şeklinde konuştu.

Bu aşamada vatandaşların yurt dışına mümkün mertebe çıkmamaları gerektiğini aktaran Koca, yurt dışındakilerin ise bulundukları yerde izole olmaları gerektiğini söyledi.

GÖRÜŞLER ERTELENDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süreyle, yurt dışından gelen ziyaretçilere ise süresiz ertelendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya yapılan seferlerin 17 Nisan’a kadar durdurulduğunu söyledi. Turhan, Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hatlarında 13-14-15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduklarını belirtti.

HAMİLE, ENGELLİ VE YAŞLILARA 12 GÜN İZİN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."