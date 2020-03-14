Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazını kıldıran Erbaş, hutbede Allah’ın, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da verdiğini belirterek “Bizlere düşen, hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır” ifadesini kullandı. Erbaş, şöyle devam etti: Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, elimizi kalbimize koyarak hâl hatır soralım. Enfeksiyon kapanların evlerinde istirahat etmeleri, kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerisinde bulunan Erbaş “Sağlık, Rabb’imizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi hâlde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım” dedi.