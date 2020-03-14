Suriye’de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi.
Bir anne daha evladına kavuştu!
14.03.2020 - 10:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terör örgütü,YPG,
687920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687920.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER