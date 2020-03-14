Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14.03.2020 - 13:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : PKK,terörist,MSB,
687953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687953.aspx
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