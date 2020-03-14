Rus donanmasına ait 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren Rus donanmasına ait 158 borda numaralı savaş gemisi ’Caesar Kunikov’, saat 16.20 sıralarında ’Dur Yolcu’ yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi’ne doğru yol alan 112 metre uzunluğundaki savaş gemisine boğaz geçişi sırasında 2 tane Türk sahil güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
14.03.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Etiketler : Rus savaş gemisi,
687987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687987.aspx
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