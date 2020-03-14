Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek
14.03.2020 - 18:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
Etiketler : yurtdışı,koronavirüs,sgk,
688010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688010.aspx
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