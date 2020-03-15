Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Din İşleri Başkanlığı, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, toplu ibadetlerin ikinci bir emre kadar eda edilemeyeceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki aşı, ilaç, tıbbi malzeme, koronavirüs ile mücadele ekipmanları ve tanı kiti içeren hibe anlaşması kapsamında, KKTC’ye ilk malzemeler de teslim edildi.

ERDOĞAN, BAŞBAKAN TATAR’I ARADI

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede Tatar’a bu süreçte Türkiye’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.