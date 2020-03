Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon açılışından bu yana Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından binlerce insanın tatile geldiği Palandöken Kayak Tesisleri sezon sonu hazırlıklarına başladı. Hem sezonun kapanmasına az süre kalmasından hem de koronavirüs nedeniyle gelecek olan misafirlerin gelememesi nedeniyle boş kalan Palandöken yaz hazırlıklarına başladı.



Yurt dışından gelecek olan misafirlerin virüs nedeniyle biletlerini iptal etmelerinin kendilerini üzdüğünü ifade eden otel işletmecisi Ömer Akçay, "Palandöken’de güzel bir sezon geçirdik ve sezonunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kar da baya azaldı ama bu hafta içi kar yağışlı gösteriyor. Yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz koronavirüs nedeniyle gelemiyorlar onların da gelişleri iptal edildi bu da bizi etkiledi ve üzüntüsünü yaşıyoruz ama insan sağlığı her şeyin ötesinde. Palandöken çok güzel etkinliklerin olduğu bir kayak merkezi ve verimli bir sezon geçirdi. Bu saatten sonra misafirlerimiz gelir mi bilemiyorum ama bizim kayak merkezimiz ay sonuna kadar açık kar da var bizim ve Büyükşehir Belediye tesisleri de her zaman açık. Sezonu kazasız geçirip yaz hazırlıklarına başlamak istiyoruz. Diğer kayak merkezlerine gidip Palandöken'e ilk defa gelen misafirlerimiz var onlar buradaki kayak merkezinin daha güzel ve çok aktiviteli olduğunu ifade ediyorlar" dedi.



Mart ayının sonuna kadar kayak etkinlerine devam edecek olan oteller ay sonunda yaz hazırlıklarına başlayacak.