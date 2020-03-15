Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"
Bakan Çavuşoğlu: Koordinasyon ve destek merkezi kurduk
15.03.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,koronavirüs,destek merkezi,
688169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688169.aspx
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