Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, METİ timimizce imha edildi” ifadelerine yer verildi.
MSB: 25 adet EYP imha edildi
15.03.2020 - 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Barış Pınarı Harekatı,EYP,
688172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688172.aspx
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