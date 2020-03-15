Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lerin tespit ve imhası devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde komandolarımızın tespit ettiği 25 adet EYP, METİ timimizce imha edildi” ifadelerine yer verildi.