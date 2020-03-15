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Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'deki virüs vakası arttı
15.03.2020 - 23:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca:"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir."
Etiketler : bakan koca,
688239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/688239.aspx
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