Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayın Koordinatörü’müz Yücel Koç, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Diyarbakır annelerinin, HDP önündeki evlat nöbetinde 195’inci gün geride kaldı. Bugüne kadar 13 annenin evladına kavuşması diğer aileleri de umutlandırıyor. Oturma eylemine dün bir aile daha katılırken üç ailenin de bugün nöbete dâhil olacağı belirtildi. Evlat hasreti çeken ailelere destek de çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yayın Koordinatörü’müz Yücel Koç’un da aralarında bulunduğu bir grup gazeteci dün aileleri ziyaret etti. Koç, yaptığı açıklamada herkesin acılı annelere destek vermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Bu ülkenin terör örgütüyle 35 yılı aşan mücadelesi ilk defa bu kadar güçlü ve bu mücadeleyi anne babalar tehditlere aldırmadan devam ettiriyor. İçlerinde 10 yaşında kaçırılan çocuklar ve gencecik kızlar var. Hepsi anne kuzusu... Bunları alıp binbir hile ve kötülükle dağa kaçırmışlar ve bu anneler duruma isyan ediyor. ‘Evladımı senin elinden alacağım’ diyor. Hemen yanı başımızda HDP il binası var. Anneler hâlâ parti görünümlü siyasi yapıyı, örgüte eleman kazandırmakla suçluyor. 2020 senesindeyiz, hiçbir ülke kendi topraklarında bir terör örgütünün varlığını asla kabul etmez. PKK ve HDP’ye sahip çıkan Batı devletlerinin hiçbirisi kendi toprakları üzerinde bir tek silahlı teröristi kabul etmez. Kendi ülkelerinde anne ve babalar, evlatlarını terör örgütünün eline düşmesine müsaade etmezler, hele hele bunu kendi ülkelerine karşı kullanmalarını asla kabul etmezler. Türkiye ve Müslüman anne babalar hedef olunca onlara göre hiçbir problem yok! Teröristleri desteklerler. Tek dertleri var; Türkiye düşmanlığı ve Müslüman düşmanlığı. Bu parti ve terör örgütüne sahip çıkan sözde barış, demokrasi ve kardeşlik diyen, gerçekte bunun tam tersini yapan bu örgüt ve partinin destekçileri, onların ülkelerinde kendilerine yönelik teşebbüste bulunmalarına asla müsaade etmezler. İşte buradaki anneler de buna müsaade etmiyor ve diyorlar ki; ‘Ver benim evladımı, bundan sonra kimsenin çocuğuna dokunma!’... Biz burada onların yarasına merhem olmak, onlara destek olmak istedik. İyi ki geldik, diğer vatandaşlarımız da gelip bu anne babaların yanında olsun ve onlara destek versinler. Türkiye’nin gündemi zaman zaman farklı yerlere gidebilir ama bu anneleri asla unutmamamız ve yalnız bırakmamız lazım.

KEFEN DEĞİL, GELİNLİK GİYDİRMEK İSTİYORUM

Evlat hasreti çeken annelerden Sevdet Demir, oğlu Fatih’i 2015 yılında terör örgütü PKK ile onu siyasi uzantısı HDP’nin kandırıp dağa götürdüğünü belirterek “Beş yıldır ben çocuğumu göremedim, ona hasret kaldım. Her akşam iki rekât namaz kılıp yatıyorum, oğlum rüyama gelsin de göreyim” dedi.

Beş sene önce kaçırılan Songül Akkuş’un annesi Fatma Akkuş ise kızını dağa HDP’nin gönderdiğini belirterek “Kızıma gelinlik giydirmek istiyorum, kefen giydirmek istemiyorum. Ben kızımı istiyorum” diye konuştu.

Oğlu Veysi için Mardin’in Kızıltape ilçesinden gelen engelli baba Cemal Ertaş “Oğlumu dağa HDP’liler götürdü. Bana yardım edecek kimse yok, oğlumu bana göndersinler” ifadesini kullandı.