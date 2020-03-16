Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mübarek topraklara umre amacıyla giden son kafile de dün yurda döndü. Suudi Arabistan’daki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle durumları tartışılan 21 bin Türk’ten 5 bin 300’ü uçakların içerisinde sağlık taramasından geçirildikten sonra karantinaya alınmak üzere Konya ve Ankara’daki öğrenci yurtlarına götürüldü. Gece geç saatlerde yurttaki öğrencileri haberdar eden görevliler “Yurdu boşaltın” talimatı verdi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan öğrenciler, eşyalarını alarak kendilerine bildirilen yeni yurtlara geçti. Daha sonra boşaltılan yurtlar dezenfekte edilerek 14 gün sürecek gözetim sürecine hazır hâle getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Bütün yolcular, karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmiştir. Şüpheli bulunanların hastanede testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım” dedi. Türkiye’ye daha önce dönenlerin durumuna da değinen Bakan Koca “Hepsi tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini, seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAĞDUR EDİLEN YOK”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Koronavirüs ciddi bir salgın ve bununla ilgili mücadelede zaman zaman bu tür zaruri kararları almayı gerektiriyor. Tatil olması hasebiyle 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gitti. Bir kısmı da gitme aşamasında. Kimseyi mağdur etmedik. Tatil süresince ücret almıyoruz. Ücret ödeyenlere yarından (bugün) itibaren iade etmeye başlayacağız. Gün birlik olma günü. Misafirlerimizi ağırladıktan sonra yurtlarımızı en steril şekilde gençlerimize teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

EV EV GEZEN EKİPLER DENETİMDE

15 Mart’tan önce umre ziyaretinden dönen vatandaşlar, evlerine gitmeden önce havalimanında veya otobüslerde sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyenlerin 14 gün kuralına mutlaka uymaları konusunda uyarılarak, vatandaşların evlerine gitmelerine müsaade edildi. Adres ve iletişim bilgileri de tespit edilerek kayıt altına alınan vatandaşların ziyaretçi kabul edip etmedikleri ve sağlık durumlarında bir değişiklik olup olmadığı da kolluk birimleriyle birlikte sağlık ekipleri tarafından ev ev gezilerek kontrol edildi.

27 Şubat’tan sonra giden kimse olmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı “27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir” açıklamasını yaptı. Daha önce umreye gidenlerin ikaz edildiğini hatırlatan Diyanet “Talepte bulunanların ya da dönüşü ileri tarihte bulunan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmemiştir. Umre dönüşü esnasında yolcularımız, Sağlık Bakanlığımızca Suudi Arabistan’a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri hususunda bilgilendirilmiştir” denildi.

İŞTE O YURTLAR VE KAPASİTELERİ

ANKARA

Şehit Özel Harekât: 2.064

Millî İrade: 1.880

Gölbaşı: 1.448

Toplam: 5.392

KONYA

Tahir Büyükkörükçü: 2.228

Kutalmışoğlu: 2.710

Toplam: 4.938