Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye’de tüm önlemeleri alıyor. Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı “Kırmızı Bant” uygulamasını başlattı.

"Kırmızı Bant” uygulaması güvenlik ve pasaport noktalarında

Çin’de koronavirüsün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye’de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı’nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların koronavirüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında “Kırmızı Bant” uygulamasını başlattı.