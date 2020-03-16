Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısını 16'ya çıkaracaklarını, hızlı sonuç veren kiti bütün illere vereceklerini bildirdi.

Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını aktardı.

"Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız"

Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirterek, "Bu, olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı olan hastalarımız var." diye konuştu.

Koca, şöyle devam etti:

"Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."

Bakan Koca, hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep edilmeden sağlanacağını belirtti.