Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın yakın korumalıklarını yaptıkları da belirlenen teröristler, ifadelerinde örgütün iç yüzünü anlattı. Terör örgütünün Zap, Metina, Gare, Haftanin, Hakurk ve Kandil gibi kamplarında bulunduklarını ve burada faaliyet yürüttüklerini itiraf eden teröristler, PKK’nın artık tükenme noktasına geldiğini belirtti.

Irak ve Suriye’de bulunan birçok örgüt mensubunun intihar ettiğini veya örgüt tarafından infaz edildiğini kaydeden teröristler, bu nedenle örgüt mensuplarının kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını ifade etti.

Son zamanlarda güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucu örgütün sözde lider kadroları başta olmak üzere ağır kayıplar verildiğini anlatan teröristler, örgütün, başarısızlığının faturasını kendilerine yüklediğini dile getirdi.

PKK’nın 18 yaşından küçük çocukları çeşitli vaatlerle kandırarak örgüte kazandırdığını ifade eden iki terörist, bu çocukların uyuşturucuya alıştırıldıklarını ve taciz edildiklerini belirtti.

Söz konusu çocukların daha sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiklerini kaydeden teröristler, örgütün panik içerisinde olduğunu anlattı.